Крупнейшие фондовые индексы США закрылись падением на фоне обрушения нефтяных котировок. Показатели опускались в среднем на 3% и больше.

Dow Jones упал на 2,67% и остановился на отметке 23019,71 пунктов. S&P 500 — на 3,07%, до 2736,49 пункта. NASDAQ опустился на 3,48% и составил 8263,23 пункта.