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Трамп назвал ситуацию с отрицательными ценами на нефть краткосрочной

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Президент США Дональд Трамп в понедельник, 20 апреля, заявил, что текущие цены на нефть позволят полностью заполнить резервы страны.

По его словам, США могут залить в резервы до 75 млн баррелей. Также глава Белого дома отметил, что это будет впервые за достаточно долгое время, когда они будут заполнены.

Трамп также не исключил, что США прекратят закупать нефть у Саудовской Аравии. Американский лидер назвал ситуацию с отрицательными ценами на нефть краткосрочной.

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