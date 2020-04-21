Минпромторг составил список градообразующих предприятий

Минпромторг опубликовал список градообразующих предприятий, которые смогут рассчитывать на поддержку государства в период пандемии. Всего их 246. Фирмы отбирали по двум основным критериям: это число сотрудников и денежный оборот. Позже перечень будет расширен: туда войдут фармацевтические, строительные, торговые и металлургические компании.