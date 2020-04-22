Прожившие 56 лет вместе супруги вылечились от коронавируса в один день

Британские пенсионеры, которые прожили вместе 56 лет и никогда не разлучались, вылечились от коронавируса в один день. Об этом 21 апреля сообщил британский таблоид Daily Mail.

77-летний Сидни Мур и его 76-летняя супруга Джин заболели коронавирусом в начале апреля, их госпитализировали в инфекционную больницу, где спустя несколько дней и был поставлен диагноз. Чтобы не разлучать их на время лечения, медработники перевели их в одно отделение.

По словам Сидни Мура, что его жена очень плохо слышит, поэтому он во всем ей помогал, а медики относился к ним очень внимательно. Через пять дней после госпитализации супруги полностью вылечились от болезни и были выписаны из больницы. В настоящее время они находятся на самоизоляции у себя дома, пишет телеканал «Звезда».

По данным портала Worldometr на 21 апреля, коронавирусная инфекция унесла жизни более чем 16,5 тыс. жителей Великобритании. Заболели в стране почти 125 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился принц Чарльз. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также перенес COVID-19. 19 апреля Великобритания анонсировала старт производства вакцины от коронавируса.