Прямой эфир

Прожившие 56 лет вместе супруги вылечились от коронавируса в один день

0
Фото: dailymail.co.uk
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британские пенсионеры, которые прожили вместе 56 лет и никогда не разлучались, вылечились от коронавируса в один день. Об этом 21 апреля сообщил британский таблоид Daily Mail.

Консервирус: Лондон и Брюссель притормозили Brexit из-за пандемии
Их торговые переговоры должны завершиться не позднее 1 января 2021 года

77-летний Сидни Мур и его 76-летняя супруга Джин заболели коронавирусом в начале апреля, их госпитализировали в инфекционную больницу, где спустя несколько дней и был поставлен диагноз. Чтобы не разлучать их на время лечения, медработники перевели их в одно отделение.

По словам Сидни Мура, что его жена очень плохо слышит, поэтому он во всем ей помогал, а медики относился к ним очень внимательно. Через пять дней после госпитализации супруги полностью вылечились от болезни и были выписаны из больницы. В настоящее время они находятся на самоизоляции у себя дома, пишет телеканал «Звезда».

По данным портала Worldometr на 21 апреля, коронавирусная инфекция унесла жизни более чем 16,5 тыс. жителей Великобритании. Заболели в стране почти 125 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился принц Чарльз. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также перенес COVID-19. 19 апреля Великобритания анонсировала старт производства вакцины от коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Советник правительства Британии призвал не делать ставку на вакцину от COVID-19
Британские власти не планируют возобновлять работу школ в мае

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020