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Ученые назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Передача коронавируса по воздуху или через касания маловероятна, единственный способ заразиться — «вдохнуть капли», выделяющиеся при кашле и чихании инфицированного. К такому выводу пришли вирусологи из института региона Хайнсберг в Германии.

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Ученые исследовали способность SARS-CoV-2 выживать вне организма носителя. Согласно их выводам, коронавирус не выживет на дверной ручке или поверхности телефона, маловероятно заражение в супермаркете или ресторане.

«Когда мы взяли образцы с дверных ручек, телефонов или туалетов, оказалось невозможно культивировать вирус в лаборатории на основе этих образцов», — цитирует радио «Комсомольская правда» руководителя института Хендрика Штреека.

Исследователи установили, что возбудитель COVID-19 чувствителен к высыханию, а заражение случалось, «когда люди долго и близко контактировали».

Ранее в среду «Известия» писали о том, что частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался. 45,5% зараженных не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых случаев — 3083 — выявлено в Москве. За весь период коронавирус в столице зафиксирован у 29 433 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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