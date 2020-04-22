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В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Москве умерли еще 28 человек, у которых обнаружили коронавирус. Возраст пациентов варьировался от 30 года до 93 лет. Большинство из них страдали сопутствующими заболеваниями, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

«30-летний пациент находился на лечении в федеральной больнице. У него установлен диагноз «двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом». Также мужчина страдал системной красной волчанкой», — говорится в сообщении.

Таким образом, всего с начала пандемии в столице скончались 261 пациент с коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался. 45,5% зараженных не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых случаев — 3083 — выявлено в Москве. За весь период коронавирус в столице зафиксирован у 29 433 человек.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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