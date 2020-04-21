Прямой эфир
Сюжет:

Эксперты назвали процент продающих медицинские маски российских аптек

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Медицинские маски продаются лишь в 1% российских аптек, в основном в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Москве и некоторых городах Московской области. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.

Основатель и генеральный директор агрегатора «Мегаптека.ру» Дмитрий Чирков подтвердил данные цифры. По России среди лидеров по их наличию — Санкт-Петербург, Петрозаводск, Москва, Мурино (Ленинградская область), а также подмосковные Наро-Фоминск, Павловский Посад, Подольск и Щелково.

Возите маски: таксисты попросили обеспечить их средствами защиты
Мэру Москвы предложили организовать пункты бесплатной раздачи

«Если посмотреть, где за прошедшие две недели было продано больше всего масок (что говорит о наличии этих изделий в аптеках), то первая «десятка» аптек распределилась, в основном, между городами Московской области и Северо-Западного административного округа столицы», — рассказал «Известиям» Дмитрий Чирков.

При этом он отметил, что ажиотажный спрос на данную категорию товаров спал по сравнению с мартом 2020 года. Однако предложение аптек даже сейчас не соответствует спроса и маски «мало где есть». Сейчас маски чаще появляются в розничных магазинах, чем в аптеках.

«Причина в том, что аптеки очень серьезно относятся к качеству продукции и не могут позволить себе купить маски без нужных сертификатов или у сомнительных организаций. У официальных поставщиков сертифицированных медицинских масок просто нет в наличии, поэтому сейчас — как в оффлайне, так и в онлайне — масок у большинства аптек нет», — пояснил Дмитрий Чирков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий», который выйдет после 0.00:

В поисках защиты: медицинские маски остались только в 1% аптек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жителей Мордовии обяжут носить маски в транспорте и магазинах
Вирусолог рассказал об эффективности маски в зависимости от погоды

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020