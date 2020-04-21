ВОЗ назвала общее число умерших от коронавируса

Число скончавшихся от коронавируса COVID-19 в мире превысило 162 тыс. человек, количество зараженных достигло 2 397 216 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По последним данным ВОЗ, за сутки в мире были зафиксированы 83 тыс. новых случаев заражения и 5109 смертей, передает «РИА Новости».

Отмечается, что большинство случаев заражения выявлены в Европе (1 187 184 человека).

Ранее во вторник представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что смерть зараженных COVID-19 регистрируется как смерть от коронавируса, даже если у больного были диагностированы и другие заболевания.

По состоянию на 21 апреля, в России подтвердились 52 763 случаев заболевания COVID-19, из них 5642 — за последние сутки. 3873 человека вылечились. 456 пациентов скончались.

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