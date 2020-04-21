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В ВОЗ рассказали об особенностях регистрации смерти от коронавируса

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Фото: РИА Новости/Илья Тимин
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Смерть зараженных COVID-19 регистрируется как смерть от коронавируса, даже если у больного были диагностированы и другие заболевания. Об этом во вторник, 21 апреля, рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

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Она объяснила, что иногда смерть наступает непосредственно от коронавирусной инфекции, но также нередки и летальные исходы от сопутствующих заболеваний при наличии у пациента COVID-19. Вуйнович отметила, что после эпидемии изучению этого вопроса будет уделено больше внимания.

14 апреля представитель ВОЗ рассказала, что для успешного преодоления эпидемии коронавируса в стране необходимо не допускать резкого ослабления карантинных ограничений, соблюдать их, изолировать, тестировать и отслеживать каждый новый случай COVID-19 и обеспечивать эффективную работу системы здравоохранения.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила и другие страны мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 21 апреля, в России подтвердились 52 763 случаев заболевания COVID-19, из них 5642 — за последние сутки. 3873 человека вылечились. 456 пациентов скончались.

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