В Чернобыле ликвидировали один из очагов возгорания

Один из очагов возгорания в зоне Чернобыльской АЭС ликвидирован, написал премьер Украины Дмитрий Шмыгаль в Facebook во вторник, 21 апреля.

Он отметил, что ситуация с ликвидацией пожаров на Украине постепенно нормализуется. К тушению в Житомирской и Киевской областях привлечены более 2,3 тыс. человек и более 460 единиц техники.

«В зоне отчуждения вчера ликвидирован пожар вблизи села Корогод. Сегодня продолжается локализация трех очагов тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в очагах пройденных огнем», — написал он.

Также Шмыгаль подчеркнул, что угрозы для критических объектов зоны отчуждения нет.

Ранее во вторник в Гидрометцентре России сообщили, что причинами высокой пожарной опасности в лесах вблизи Чернобыльской АЭС на Украине стали не промерзшая зимой земля и отсутствие снега.

Первые новости о лесном пожаре на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС появились 4 апреля. Спустя сутки в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заверили, что пожарные ликвидировали открытый огонь в чернобыльской зоне отчуждения, однако через три дня площадь пожара увеличилась более чем в три раза, достигнув 35 га.

14 апреля сразу несколько источников в экстренных службах Украины заверили, что пожар ликвидирован. Вместе с тем в минувшую субботу сообщалось, что в зоне Чернобыльской АЭС продолжается тление травяного настила и пней.

20 апреля удалось локализовать один из четырех очагов тления в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.