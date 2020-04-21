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Ученые рассказали о влиянии COVID-19 на курильщиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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У курящего человека вероятность возникновения осложнений от коронавирусной инфекции в организме в 14 раз выше, чем у человека, который не имеет такой привычки. Об этом в понедельник, 20 апреля, написал журнал MedicalXpress со ссылкой на общество торакальной хирургии.

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В основу статьи легло исследование китайских ученых, которые проанализировали информацию почти о 80 пациентах с подтвержденным диагнозом COVID-19.

По данным издания, многие курящие больные были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, часть из них скончалась.

«Поскольку COVID-19 — это вирус, который в первую очередь атакует легкие, всё, что вредит им, ослабляет пациентов и вызывает более сильные последствия, если люди заражаются. Известно, что курение провоцирует более тяжелые последствия у людей с пневмонией или гриппом, и мы выяснили, что курильщики значительно больше подвержены рискам в случае заражения коронавирусной инфекцией», — цитирует портал торакального хирурга Мэтью Стелига.

По его словам, табачный дым сгущает слизистую оболочку легких, из-за чего на выдохе из них выходит меньше бактерий и вирусных частиц.

Эксперт добавил, что электронные сигареты также увеличивают риск осложнений, подавляя иммунные функции организма.

Ранее 21 апреля результаты опубликованного опроса показали, что во время самоизоляции 26% россиян снизили частоту перекуров, 14% стали курить чаще, а 54% респондентов курят как обычно. По информации аналитиков, безработные чаще стали курить в период самоизоляции, это 16% опрошенных.

Негативное влияние курения на течение болезни COVID-19 отмечал и заведующий отделом профилактики Национального медицинского исследовательского центрa онкологии им. H.H. Блохинa Владимир Левшин. По его словам, любой человек, который курит 5–6 лет, «как минимум имеет хронический бронхит», при котором риск получить пневмонию возрастает в несколько раз.

Курение в качестве отягощающего фактора коронавирусной инфекции называли и эксперты американской клиники Мэйо. Они подчеркнули, что люди, которые курят, попадают в группу повышенного риска смерти от заболевания, так как их легкие уже повреждены вредной привычкой.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Всего в мире, по данным портала Worldometer на 21 апреля, количество зараженных инфекцией превысило 2,5 млн человек, из них более 171,7 тыс. скончались, 659,3 тыс. пациентов вылечились.

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