На сигарету найдется: 25% работодателей поддерживают штрафы за перекуры

Четверть российских работодателей одобряют идею штрафовать сотрудников за перекуры. Это показало исследование HeadHunter, с результатами которого ознакомились «Известия». Однако на практике к такой мере прибегает лишь 1% компаний, еще 3% запрещают потребление табака в рабочее время. Такая «нерешительность» объясняется довольно просто: пока что штрафовать сотрудников за курение не позволяет законодательство.

Надо, но не будем

На вопрос об отношении к предложению штрафовать сотрудников за перекуры на работе 7% представителей компаний ответили «крайне положительно», а еще 18% — «скорее положительно». Таким образом, в той или иной мере идею одобряют 25% респондентов. Половина работодателей выступает против такой меры (31% относится к ней «скорее отрицательно», 21% — «крайне отрицательно»), 21% занимают нейтральную позицию, остальные затруднились с ответом. Любопытно, что менее терпимы к перекурам небольшие компании, а в крупных, напротив, реже готовы наказывать сотрудников за пристрастие к табаку. Так, среди представителей фирм, в которых работают 50 человек, за штрафы суммарно выступают 32%. А на предприятиях, штат которых более 500 сотрудников, аналогичный показатель составил всего 12%.

кур Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

При этом на практике большинство компаний не предпринимают никаких мер для борьбы с курением, признались 69% участников опроса. Штрафуют сотрудников за перекуры только 1% фирм, еще в 3% употреблять табак в рабочее время запрещено. В 20% компаний контролируют потраченное на перекуры время, а 5% материально поощряют сотрудников, решивших отказаться от вредной привычки. 3% респондентов выбрали вариант «другое», пояснив, что, например, оплачивают антитабачные тренинги или отказывают курильщикам в компенсации стоимости занятий спортом, на которые могут рассчитывать их коллеги.

Если бы компания решилась активно бороться с курением среди сотрудников, введение штрафов выбрали бы представители только 18% предприятий, показало исследование. Остальные 82% скорее склонны оказать сотруднику с вредной привычкой помощь — медицинскую или психологическую.

Также аналитики HeadHunter интересовались у работодателей, обращают ли они внимание на курение при найме сотрудника. Выяснилось, что для 41% важно нанять сотрудника без вредной привычки, а 57% — не заостряют внимания на этом вопросе. Чаще — в 54% случаев — некурящих предпочитают нанимать малые компании. В крупном бизнесе такую стратегию выбирают только 14% фирм.

Закон или порядок

Идею штрафовать сотрудников за перекуры в прошлом году предложил Минздрав. Эта инициатива была представлена в методических рекомендациях ведомства «Корпоративные модельные программы «Укрепления здоровья работающих». Документ предлагал работодателям провести оценку трудопотерь и материальных издержек, связанных с курением сотрудников, а затем применять санкции и (или) поощрения. Такие меры сегодня уже применяются в США, Великобритании, Германии, Канаде и Албании. В этих странах зарплата потребителей табака меньше, чем у некурящих, на 2–23%, утверждают в министерстве здравоохранения. Помимо штрафов, в методичке есть и другие рекомендации работодателям. Например, софинансировать медпомощь по лечению табачной зависимости или включить ее в корпоративную программу ДМС, открыть на предприятии кабинет помощи в отказе от привычки, а также поддерживать бросающих в приложениях, мессенджерах и чатах компании.

Удерживать часть зарплаты за потребление табака работодателю не разрешает действующее законодательство, напомнил первый зампред комитет Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

— Такую норму можно было бы прописать в индивидуальном контракте или коллективном договоре, но и в этом случае сотрудники могут оспорить ее через суд как не соответствующую Трудовому кодексу. Но можно лишать курильщиков ряда привилегий соцпакета: например, отказывать им в ДМС или оплачивать только часть полиса, — предложил сенатор.

кур Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его словам, в обозримом будущем работодателям вряд ли позволят штрафовать сотрудников за курение — несмотря на инициативу Минздрава, государство настроено на усиление социальных гарантий, а не их ослабление.

Тем не менее компания может бороться не непосредственно с потреблением табака, а с тратой существенной части рабочего времени на перекуры, отметила член генсовета «Деловой России» Виктория Попылькова.

— Если для компании именно это основополагающий момент, то можно не запрещать, а ограничить количество и продолжительность перекуров или использовать современные технологии — например, FaceID, — предложила она.

Введение полного запрета на курение в компании вряд ли можно считать выходом — скорее всего, сотрудник не сможет одномоментно отказаться от привычки, полагает Виктория Попылькова.

По последним данным Росстата, ежедневно курят 22,5% россиян, 4,8% делают это иногда, 72,5% заявили, что никогда не употребляют табак. Большая часть курильщиков — люди трудоспособного возраста. Среди подростков 15–19 лет сигаретами увлекаются только 6,8%, среди граждан старше 60 — 12,2%. Самый «курящий» возраст — 40–49 лет. В этой категории вредная привычка есть почти у трети россиян (32,5%).