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Минздрав сообщил об опасности для курильщиков попасть в реанимацию из-за COVID-19

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Курящие люди могут тяжелее переносить симптомы коронавируса, а также у них больше шансов оказаться в реанимации с заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией. Такую информацию сообщил в воскресенье, 22 марта, заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

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Специалисты Гарвардского университета и университета Ираклион в марте этого года провели исследования, которые, по словам чиновника, показали повышенные для курильщиков риски при заболевании COVID-19.

Салагай отметил, что курящие люди, согласно данным исследования, имеют «в 1,4 раза большую вероятность» тяжелее переносить симптомы заражения и примерно «в 2,4 раза большую вероятность» оказаться в реанимации или даже умереть.

Замминистра отметил, что курильщики зачастую имеют хронические заболевания дыхательных путей, которые поражает коронавирус.

«Поэтому на сегодняшний день, можно утверждать, что курение — это дополнительный фактор риска с точки зрения тяжести течения коронавирусной инфекции», — написал чиновник в своем telegram-канале.

19 марта издание Scientific American со ссылкой на исследования ученых сообщило, что риск инфицирования коронавирусом выше у курильщиков, так как эта привычка способствует снижению иммунитета.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometers на 22 марта, во всем мире заразились более 322 тыс. человек, умерли более 13 тыс. инфицированных. Выздоровели более 96 тыс. человек.

В России выявили 367 случаев заболевания.

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