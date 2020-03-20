ВОЗ посоветовала отказаться от табака и алкоголя во время пандемии

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал отказаться от алкоголя и курения, чтобы противостоять пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщил телеканал CNN.

«Ешьте здоровую и полезную пищу, которая помогает нормально функционировать вашей иммунной системе, ограничьте употребление алкоголя и избегайте сахаросодержащих напитков, не курите. Курение может увеличить риск развития тяжелой формы заболевания, если вы будете инфицированы», — сказал Гебрейесус на брифинге.

Он порекомендовал уделять минимум 10 минут в день физической активности.

«Если вы работаете из дома, следите за тем, чтобы не сидеть в одной и той же позиции долгое время. Вставайте и делайте трехминутные перерывы каждые 30 минут», — отметил глава ВОЗ.

Гебрейесус указал, что в настоящее время коронавирус поражает как пожилых людей в возрасте от 65 лет, так и молодежь и людей в возрасте до 50 лет. Он призвал молодое поколение более ответственно относиться к контактам и передвижениям, так как если даже человек не ощутит на себе симптомом вируса, он ставит под угрозу жизни окружающих.

Ранее 20 марта Гебрейесус сообщил,число случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 210 тыс., скончались более 9 тыс. пациентов.

Накануне представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович дала высокую оценку мерам, принимаемым Россией, по тестированию и отслеживанию контактов в целях борьбы с распространением коронавируса. По ее словам, отмена концертов, спортивных соревнований и других крупных мероприятий, где ожидается значительное скопление людей, может помочь замедлить передачу вируса и снизить нагрузку на систему здравоохранения.

Вспышка заболевания СOVID-19, вызванного коронавирусом SARS-COV-2, впервые была зарегистрирована в конце 2019 года в китайском Ухане. К 20 марта заболевание распространилось в 163 странах мира.

В России на данный момент выявлены 253 случая заражения, большинство из них привозные.