Во Франции за сутки резко возросло число заболевших COVID-19

В течение суток во Франции зарегистрировали еще 1,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших СOVID-19 превысило 12,6 тыс. человек. Об этом 20 марта сообщил глава Генеральной дирекции здравоохранения Жером Саломон.

По его словам, всего госпитализированы 5226 человек, из них 1297 находятся в тяжелом состоянии. Число умерших к пятнице возросло до 450, отмечает ТАСС.

Саломон в очередной раз призвал французов соблюдать карантинные меры.

В начале недели президент страны Эммануэль Макрон сетовал, что французы используют карантин для встреч с друзьями и прогулок в парках.

Ранее, 20 марта, стало известно, что в Италии от коронавируса за последние сутки скончались 627 человек. Это стало рекордным значением с момента распространения заболевания в стране. Таким образом, число умерших достигло 4032 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире заразились более 210 тыс. человек, скончались более 9 тыс.