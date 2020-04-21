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Россияне оценили влияние самоизоляции на частоту курения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Во время самоизоляции 26% россиян снизили частоту перекуров, 14% стали курить чаще, а 54% опрошенных курят как обычно. Об этом говорится в результатах опроса портала Superjob, опубликованных 21 апреля.

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«Отмечая влияние режима самоизоляции на частоту перекуров, 14% россиян утверждают, что стали курить чаще, 26% снизили потребление сигарет, более половины же курит, как обычно (54%)», — цитирует сообщение RNS.

По информации аналитиков, безработные чаще стали курить в период самоизоляции — 16% опрошенных, передает НСН. Снизили потребление сигарет трудоустроенные россияне — 34% опрошенных. При этом 63% респондентов, продолжающих ходить на работу, курят в привычном объеме.

Опрос проводился с 13 по 18 апреля среди курящего экономически активного населения старше 18 лет, сообщает телеканал «360». В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов.

12 апреля заведующий отделом профилактики Национального медицинского исследовательского центрa онкологии имени H.H. Блохинa Владимир Левшин рассказал, что курениe является дополнительным фактором рискa c точки зрения тяжести течения болезни, вызванной коронавирусной инфекцией.

По его словам, любой человек, который курит 5–6 лет, «как минимум имеет хронический бронхит», при котором риск получить пневмонию возрастает в несколько раз.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 21 апреля, в России общее число заболевших достигло 52 763 человек, умерли 456 пациентов, выздоровели ― 3873.

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