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Ургант и Нагиев подбодрили шутками россиян на самоизоляции

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Телеведущие Иван Ургант и Дмитрий Нагиев, находящиеся на самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, рассказали в Instagram, как комфортно и весело провести время дома.

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По словам Нагиева, время «красавчиков с пляжей» прошло, и пришло его время. «Осталось чуть-чуть посидеть дома. А пока — добро пожаловать в отряд быстрого деградирования. Не вешайте нос, наша жизнь и до пандемии была так себе. Всё будет хорошо. Берегите себя. Мойте руки, перед и зад», — цитирует артиста НСН.

Ургант при этом пошутил о плюсах ношения защитной маски.

«Ну хоть губы можно не красить», — заявил он под селфи в лифте.

Ранее 21 апреля руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк заявил, что смягчение режима самоизоляции в Москве до конца апреля обсуждать преждевременно, поскольку сохраняется динамика роста числа заболевших коронавирусом, сообщает телеканал «Звезда».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 21 апреля в России общее число заболевших достигло 52 763 человек, умерли 456 пациентов, выздоровели ― 3873.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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