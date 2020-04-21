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УФАС выдало предупреждение главе Хакасии

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) предупредило главу Республики Хакасия Валентина Коновалова о возможном возбуждении дела за нарушение антимонопольного законодательства по части конкурсного отбора застройщиков. Об этом 21 апреля сообщается на сайте ведомства.

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С заявлением о нарушении в службу обратился претендент, заявка которого на участие в завершении строительства проблемного объекта была отклонена в декабре 2019 года. «В ходе рассмотрения комиссия Хакасского УФАС России обнаружила причину, приводящую к ограничению конкуренции», — добавили в службе.

Основанием стал утвержденный правительством региона нормативно-правовой акт, по нему победителем признавался застройщик, который подаст заявку первым, а не предложит наиболее выгодный вариант. Также условия проводимого конкурса разместили на странице ресурса, охват аудитории которой был минимальным.

«Антимонопольный орган рекомендует привести нормативно-правовой акт в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации», — резюмировала руководитель Хакасского УФАС России Ксения Лебедева. По ее словам, требуется изменить сроки подачи заявлений, определить критерии отбора победителя и размещать информацию о торгах на общедоступных информационных площадках.

Если власти Хакасии исполнят требования службы, то дело о нарушении антимонопольного законодательства не будет возбуждено.

17 апреля исполняющего обязанности заместителя главы Хакасии и министра строительства и ЖКХ региона Сергея Новикова задержали с поличным при получении части взятки — 2 млн рублей. Позднее в СК заявили о возбуждении в отношении чиновника уголовного дела по статье «Получение взятки в особо крупном размере». 20 апреля чиновника отстранили от должности.

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