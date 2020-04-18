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Суд отправил под арест и.о. замглавы Хакасии

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Фото: правительство Республики Хакасия/r-19.ru
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Суд в Абакане отправил под арест на два месяца исполняющего обязанности заместителя главы Хакасии, министра строительства и ЖКХ региона Сергея Новикова. Он подозревается в получении взятки. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщили в Следственном комитете.

«По ходатайству следствия судом ему [Новикову] избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Доводы о необходимости избрания обвиняемому указанной меры пресечения суд счел обоснованными, удовлетворив ходатайство следователя», — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, арест продлится до 16 июня.

Как ранее в субботу рассказал журналист Михаил Афанасьев, задержанный по подозрению в получении взятки исполняющий обязанности заместителя губернатора Новиков в 1990-е годы был судим за кражу магнитофона.

17 апреля о задержании Новикова сообщал РЕН ТВ. Информацию подтвердил глава Республики Хакасия Валентин Коновалов. Позднее в Следственном комитете заявили о возбуждении в отношении чиновника уголовного дела по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

По версии следствия, в декабре прошлого года при реализации национального проекта между ГКУ РХ «Управление капитального строительства» и подрядной организацией, которые заключили госконтракт на сумму более 480 млн рублей на строительство второй очереди жилого корпуса ГБУ РХ «Туимский психоневрологический интернат», Новиков требовал от подрядной организации взятку в размере не менее 12 млн рублей за организованное им покровительство. 17 апреля его задержали с поличным при получении части взятки — 2 млн рублей.

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