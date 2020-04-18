В отношении замглавы Хакасии возбудили уголовное дело по статье о взятке

В отношении исполняющего обязанности заместителя губернатора Хакасии Сергея Новикова возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Об этом в субботу, 18 апреля, заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

По данным ведомства, Новиков требовал 12 млн рублей за покровительство строительному подрядчику. Ему удалось получить от организации 2 млн.

«17 апреля 2020 года Сергей Новиков, находясь на территории города Абакана, при личной встрече с представителем подрядной организации получил от него взятку в виде части денежного вознаграждения в сумме 2 млн рублей, — сообщила Петренко.

Она также уточнила, что госконтракт на сумму более 480 млн рублей на строительство второй очереди жилого корпуса ГБУ РХ «Туимский психоневрологический интернат» был заключен в декабре 2019 года.

«В рамках оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ, Новиков был задержан с поличным. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК.

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