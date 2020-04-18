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Глава Хакасии подтвердил задержание подозреваемого во взятке заместителя

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
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Глава Хакасии Валентин Коновалов подтвердил задержание своего заместителя Сергея Новикова по подозрению в получении взятки.

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Комментируя ситуацию, Коновалов отметил, что в настоящее время проводятся следственные действия.

«Если будет доказано, что Новиков виновен, считаю такие действия недопустимыми и он тогда должен быть наказан по всей строгости закона», - приводит слова губернатора его пресс-служба.

Новиков был задержан сотрудниками ФСБ 12 апреля. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

По данным РЕН ТВ, чиновника поймали с поличным при получении 2 млн рублей от представителя одной из строительных фирм региона, которая должна была участвовать в возведении психоневрологического интерната в поселке Туим.

Как отмечает ИА «Хакасия», Новикову полагался «откат» в 2,5% от суммы строительства - примерно 12 млн рублей. Задержали вице-губернатора при получении первой части взятки.

Примечательно, что ранее Новиков уже задерживался по делу о хищениях в «Хакресводоканале» за превышение должностных полномочий и халатность.

В апреле 2019 года скандал разгорелся и вокруг самого Коновалова, который четыре раза поднял прибавки к зарплате себе и местным министрам «за особые условия труда». При этом чиновники и так получали премии в размере 200–500% от оклада.

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