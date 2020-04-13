Арестованного за взятку экс-главу Кирова заподозрили еще в двух преступлениях

Бывшего главу Кирова Владимира Быкова, который ранее был арестован за получение взятки, заподозрили в еще одном эпизоде взяточничества и пособничестве мошенничеству. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщило региональное управление Следственного комитета.

Следствие считает, что в период с 2014 по 2017 год Быков содействовал предпринимателю в хищении средств АО «АТП», выделенных на поставку дизельного топлива, путем поставок вместо дизеля более дешевых нефтепродуктов. Общая разница в цене указанного в документах и фактически поставленного продукта превысила 22 млн рублей. Деньги были похищены бизнесменом, сообщили в ведомстве. По этому факту против экс-градоначальника возбуждено дело по ч. 5 ст. 33, ч. 7 ст. 159 УК РФ («Пособничество мошенничеству в особо крупном размере»).

Также следствие обнаружило, что в 2011 году Быков получил от ООО «Удобный маршрут» 1,5 млн рублей за заключение договоров предоставления прав на программное обеспечение, поставки оборудования и оказание услуг по сопровождению внедрения электронной системы оплаты проезда, а также обеспечение последующего финансирования. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

На имущество Быкова наложен арест, решается вопрос о предъявлении окончательного обвинения.

Быков был главой города с 2007 года. С 2016 по 2019 год он руководил заксобранием Кирова и оставил должность за месяц до ареста в связи с переходом на другую работу.