ФСБ задержала нового замглавы Хакасии при получении взятки

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали заместителя главы Хакасии Валентина Коновалова Сергея Новикова при получении взятки в размере двух млн рублей. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, Новиков был пойман с поличным при получении взятки от представителя одной из строительных компаний региона, которая должна была участвовать в возведении диспансера в поселке Туим. Сумма взятки, как отмечается, составляет два млн рублей.

Следствие проводит расследование в отношении Новикова, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На запрос РЕН ТВ а правительстве Хакасии не дали ответ.

Как отмечает телеканал, Коновалов назначил Новикова своим заместителем, объяснив это необходимостью «обеспечить бесперебойное функционирование сферы жизнеобеспечения граждан», имея в виду подачу тепла, воды и электроэнергии.

При этом, Новиков ранее уже был задержан по делу «Хакресводоканала» за превышение должностных полномочий и халатность. По версии следствия, участники организованной группы совершили хищение из ГУП «Хакресводоканал», заключая фиктивные договоры с фирмами на поставку угля по завышенной стоимости.

В деле Новикова фигурировал сумма в 48 млн рублей, а позже оно было закрыто по истечению срока давности.

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