Задержанный за взятку и. о. замглавы Хакасии отстранен от должности

Задержанного за получение взятки исполняющего обязанности заместителя главы Хакасии и министра строительства и ЖКХ региона Сергея Новикова отстранили от занимаемой должности. Об этом в понедельник, 20 апреля, заявил глава республики Валентин Коновалов.

«Члены моего правительства должны быть вне обвинений со стороны следствия, поэтому я принял решение отстранить Новикова от занимаемой должности и.о. зама и министра», ― цитирует его ТАСС.

По версии следствия, в декабре прошлого года при реализации национального проекта между ГКУ РХ «Управление капитального строительства» и подрядной организацией, которые заключили госконтракт на сумму более 480 млн рублей на строительство второй очереди жилого корпуса ГБУ РХ «Туимский психоневрологический интернат», Новиков требовал от подрядной организации взятку в размере не менее 12 млн рублей за организованное им покровительство.

17 апреля его задержали с поличным при получении части взятки — 2 млн рублей. Позднее в СК заявили о возбуждении в отношении чиновника уголовного дела по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

Новиков ранее уже был задержан по делу «Хакресводоканала» за превышение должностных полномочий и халатность. По версии следствия, участники организованной группы совершили хищение из ГУП «Хакресводоканал», заключая фиктивные договоры с фирмами на поставку угля по завышенной стоимости. В деле замгубернатора фигурировала сумма в 48 млн рублей, а позже оно было закрыто за истечением срока давности.