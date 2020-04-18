СМИ раскрыли подробности биографии замглавы Хакасии

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Хакасии Сергей Новиков в 90-е годы был осужден за кражу магнитофона. Об этом в субботу, 18 апреля, рассказал РЕН ТВ журналист Михаил Афанасьев.

«Видимо, человек уже не может пройти мимо. И всю власть, и свою жизнь уже рассматривает только как повод для наживы. Буквально две недели назад был назначен заместителем главы Хакасии, и уже все, начал устраивать свои порядки, распределять, кому какие заказы, контракты, подряды и сколько откатов себе», — заявил он.

По мнению журналиста, это «менталитет всей этой власти».

«Я напомню, что это все-таки деньги федеральные были и они были предназначены для инвалидов в поселок Туим для строительства нового корпуса. И как бы у человека ничего не екнуло: «Моя доля, я за ней сам приеду, чтобы вы там поменьше не привезли», — отметил он.

Ранее, 17 апреля, о задержании Новикова сообщал РЕН ТВ. Позже информацию подтвердил губернатор Хакасии Валентин Коновалов. Позднее в СК заявили о возбуждении в отношении чиновника уголовного дела по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

По версии следствия, в декабре прошлого года при реализации национального проекта между ГКУ РХ «Управление капитального строительства» и подрядной организацией, которые заключили госконтракт на сумму более 480 млн рублей на строительство второй очереди жилого корпуса ГБУ РХ «Туимский психоневрологический интернат», Новиков требовал от подрядной организации взятку в размере не менее 12 млн рублей за организованное им покровительство. 17 апреля его задержали с поличным при получении части взятки — 2 млн рублей.

Новиков ранее уже был задержан по делу «Хакресводоканала» за превышение должностных полномочий и халатность. По версии следствия, участники организованной группы совершили хищение из ГУП «Хакресводоканал», заключая фиктивные договоры с фирмами на поставку угля по завышенной стоимости. В деле замгубернатора фигурировала сумма в 48 млн рублей, а позже оно было закрыто за истечением срока давности.

В апреле 2019 года разгорелся скандал вокруг самого Коновалова, после того как стало известно, что он в четыре раза поднял прибавки к зарплате себе и местным министрам «за особые условия труда», притом что он и его команда уже получали премии в размере 200–500% от оклада.