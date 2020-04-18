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СК опубликовал видео задержания замглавы Хакасии

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Фото: СК РФ
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Следственный комитет в субботу, 18 апреля, опубликовал видео задержания исполняющего обязанности заметителя губернатора Хакасии Сергея Новикова.

Ранее в этот же день в ведомстве сообщили, что чиновник требовал 12 млн рублей за покровительство строительному подрядчику. Ему удалось получить от организации 2 млн.

На кадрах видно, как правоохранители, окружив машину и открыв двери, заставляют водителя выйти.

«Глуши двигатель, голову вниз, выходи», — говорят они Новикову.

Во время задержания чиновник заявляет, что не понимает причин происходящего.

Ранее, 17 апреля, о задержании Новикова сообщал РЕН ТВ. Позже информацию подтвердил губернатор Хакасии Валентин Коновалов. Позднее в СК заявили о возбуждении в отношении чиновника уголовного дела по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

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По версии следствия, в декабре прошлого года при реализации национального проекта между ГКУ РХ «Управление капитального строительства» и подрядной организацией, которые заключили госконтракт на сумму более 480 млн рублей на строительство второй очереди жилого корпуса ГБУ РХ «Туимский психоневрологический интернат», Новиков требовал от подрядной организации взятку в размере не менее 12 млн рублей за организованное им покровительство. 17 апреля его задержали с поличным при получении части взятки — 2 млн рублей.

Новиков ранее уже был задержан по делу «Хакресводоканала» за превышение должностных полномочий и халатность. По версии следствия, участники организованной группы совершили хищение из ГУП «Хакресводоканал», заключая фиктивные договоры с фирмами на поставку угля по завышенной стоимости. В деле замгубернатора фигурировала сумма в 48 млн рублей, а позже оно было закрыто за истечением срока давности.

В апреле 2019 года разгорелся скандал вокруг самого Коновалова, после того как стало известно, что он в четыре раза поднял прибавки к зарплате себе и местным министрам «за особые условия труда», притом что он и его команда уже получали премии в размере 200–500% от оклада.

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