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РЕН ТВ показало полное видео задержания замглавы Хакасии

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Фото: РЕН ТВ
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В распоряжении телеканала РЕН ТВ оказалось полная видеозапись спецоперации по задержанию и.о. заместителя губернатора Хакасии Сергея Новикова.

Правоохранители задержали госслужащего с поличным при получении взятки от местного предпринимателя.

На эксклюзивных кадрах видно, как бизнесмен выходит из белой иномарки Новикова после передачи ему первой части взятки — 2 млн рублей. Замгубернатора уже намеревался уехать с места парковки, но его остановили силовики. Сначала они обыскали самого Новикова, затем — его автомобиль. После следственных действий чиновника увезли на допрос.

По данным СМИ, Новиков занимался строительством дома. Телеканал показал и ролик с места стройки.

Как ранее, в субботу, рассказал журналист Михаил Афанасьев, задержанный по подозрению в получении взятки исполняющий обязанности заместителя губернатора Новиков в 90-е годы был судим за кражу магнитофона.

Накануне о задержании Новикова сообщал РЕН ТВ. Информацию подтвердил глава Республики Хакасия Валентин Коновалов. Позднее в Следственном комитете заявили о возбуждении в отношении чиновника уголовного дела по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

По версии следствия, в декабре прошлого года при реализации национального проекта между ГКУ РХ «Управление капитального строительства» и подрядной организацией, которые заключили госконтракт на сумму более 480 млн рублей на строительство второй очереди жилого корпуса ГБУ РХ «Туимский психоневрологический интернат», Новиков требовал от подрядной организации взятку в размере не менее 12 млн рублей за организованное им покровительство. 17 апреля его задержали с поличным при получении части взятки — 2 млн рублей.

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