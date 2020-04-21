Отопительный сезон завершился в Омске

В Омске завершился отопительный сезон. Постановление о его окончании подписала мэр города Оксана Фадина. Со вторника, 21 апреля, жилые дома и социальные учреждения начнут отключать от тепла.

Как сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН» со ссылкой на департамент городского хозяйства, решение о завершении отопительного сезона власти приняли из-за наступления стабильной теплой погоды. При этом чиновники ориентировались на краткосрочные и долгосрочные прогнозы погоды.

После объявления о завершении отопительного сезона тепло перестают подавать сразу во всех районах города. После этого теплоисточники переходят на летний режим работы.

В середине апреля сообщалось, что в Астрахани решили перенести на лето весеннее отключение горячей воды в этом году. Это связано с распространением коронавируса.