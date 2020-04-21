Прямой эфир

Новосибирск заволокло дымкой от лесных пожаров

0
Фото: РИА Новости/МЧС РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Плотной дымкой заволокло Новосибирск с утра 21 апреля. Ощущается запах гари, сообщает АиФ Новосибирск.

Огонь и солнце: регионам не хватает 23 млрд на охрану и защиту лесов
Накануне пожароопасного периода над реформой отрасли уже работают правительство и Совет Федерации

По данным сервиса CityAir, на момент написания новости индекс загрязнения воздуха в городе составляет 6 баллов из 10. Атмосфера наполнена частицами, которые содержат мельчайшие кусочки асфальта, автомобильных шин, сажи, соединений тяжелых металлов и солей.

От пыли и грязи город дезинфицируют 300 машин.

Также на состояние воздуха влияют лесные пожары и пал травы в регионе.

Новосибирский Гидрометцентр предупредил, что вредные частицы будут копиться еще долго, предположительно до 23 апреля, на что влияют метеоусловия.

20 апреля в ходе селекторного совещания глава МЧС России Евгений Зиничев заявил об ухудшении ситуации с лесными пожарами. По его словам, за прошлую неделю в стране функционировали более 850 очагов пожаров, из них 105 — в пятикилометровой зоне от населенных пунктов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МЧС отметили ухудшение ситуации с лесными пожарами в России
Приграничные районы Амурской области затянуло дымом из-за пожаров в КНР

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020