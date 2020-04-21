Новосибирск заволокло дымкой от лесных пожаров

Плотной дымкой заволокло Новосибирск с утра 21 апреля. Ощущается запах гари, сообщает АиФ Новосибирск.

По данным сервиса CityAir, на момент написания новости индекс загрязнения воздуха в городе составляет 6 баллов из 10. Атмосфера наполнена частицами, которые содержат мельчайшие кусочки асфальта, автомобильных шин, сажи, соединений тяжелых металлов и солей.

От пыли и грязи город дезинфицируют 300 машин.

Также на состояние воздуха влияют лесные пожары и пал травы в регионе.

Новосибирский Гидрометцентр предупредил, что вредные частицы будут копиться еще долго, предположительно до 23 апреля, на что влияют метеоусловия.

20 апреля в ходе селекторного совещания глава МЧС России Евгений Зиничев заявил об ухудшении ситуации с лесными пожарами. По его словам, за прошлую неделю в стране функционировали более 850 очагов пожаров, из них 105 — в пятикилометровой зоне от населенных пунктов.