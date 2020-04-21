Аналитик Wall Street дал неутешительный прогноз для нефтекомпаний США

Аналитик Wall Street Тодд Вуд допускает ухудшение ситуации на глобальном нефтяном рынке, а ситуация в США может привести к тому, что производители начнут доплачивать за собственную нефть. Об этом эксперт рассказал в беседе с РЕН ТВ.

Эксперт уверен, что в скором времени следует ожидать снижения цен на нефть марки Brent. Вуд отметил, что вся произведенная нефть заполнила хранилища — прежде всего в Соединенных Штатах. Так что идет к тому, что вскоре компаниям придется доплачивать за произведенную ими нефть.

По его словам, такие крупные производители нефти, как Россия, США и Саудовская Аравия, стремятся занять свое место на рынке. При этом текущая ситуация на рынке нефти с падением фьючерсных контактов до отрицательных значений во многом связана с коронавирусом, указал Вуд.

Цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до отрицательных значений. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI к окончанию торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) в понедельник, 20 апреля, упала почти на 300%, опустившись до минус $37,63 за баррель. До отрицательных значений котировки упали впервые в истории.

Срок действия майского контракта на WTI истекает во вторник. Июньский контракт на WTI упал по итогам торгов в понедельник на $4,6 (18,3%) — до $20,03 за баррель.

Резкое падение спроса на нефть в условиях пандемии коронавируса привело к тому, что рынок наводнен нефтью, и резервуарных мощностей для ее хранения недостаточно.

Ранее в этот же день нефть WTI резко обвалилась. Сначала цена нефти этой марки достигла уровня 1 апреля 1986 года — $10 за баррель, а затем впервые в истории опустилась ниже $8 и продолжила свое падение. В итоге цена на нефть WTI опустилась до $0, а после этого она стала отрицательной.

Вместе с тем постепенно снижается и стоимость нефти Brent. Она опустилась до $25,91 (22:10 мск). Последний раз ниже $26 цена на Brent опускалась 2 апреля.