Прямой эфир

Умер 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов

0
Фото: пресс-служба ФК «Локомотив»
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

22-летний футболист клуба «Казанка», воспитанник школы «Локомотива» Иннокентий Самохвалов скончался. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил официальный Twitter «Локомотива».

Безлимитный тариф: стоит ли отложить введение лимита на легионеров
Правила заявки иностранцев в РПЛ изменятся со следующего сезона

«Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. Мы потрясены произошедшим и выражаем искренние соболезнования его родным и близким», — говорится в заявлении.

В клубе отметили, что у Самохвалова остались сын и жена.

По данным ТАСС, футболисту стало плохо во время тренировки.

«Знаю то же, что и все пока. Мы сейчас все на карантине, тренировок никаких же нет. Это ужасно... Если медицина допустила его тренироваться, то, наверное, не было никаких проблем [со здоровьем]. Написали нам, что сердечная недостаточность», — заявил тренер Александр Гришин в разговоре с «РИА Новости».

В связи со смертью Самохвалова Российский футбольный союз выразил соболезнования, пишет «Газета.ру».

В марте футболист нигерийского клуба «Насарава Юнайтед» Чиеме Мартинс скончался после того, как потерял сознание во время матча национального чемпионата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Назван самый быстрый футболист в мире
В РПЛ допустили проведение матчей чемпионата России без зрителей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020