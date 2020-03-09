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Нигерийский футболист умер после столкновения с соперником на поле

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Фото: скриншот с видео
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Футболист нигерийского клуба «Насарава Юнайтед» Чиеме Мартинс скончался после того, как потерял сознание во время матча национального чемпионата, сообщил 8 марта портал Goal.

Команда играла с «Катсина Юнайтед», в разгар матча Мартинс столкнулся с соперником на поле, после чего упал на газон без сознания. Дежурившие медики экстренно погрузили спортсмена в машину скорой помощи, однако автомобиль так и не удалось завести. В итоге Мартинса доставили в больницу на транспорте журналистов. Позже в медицинском учреждении он умер.

«Есть надежда, что результаты вскрытия послужат основой для последующих мер, которые не были учтены в существующей стандартной процедуре», — заявил глава нигерийской футбольной лиги.

Матч футболисты доигрывали без своего коллеги, однако, узнав о его смерти, расплакались прямо на поле. Видео с реакцией одноклубников Мартинса опубликовал корреспондент издания Шина Олударе в своем аккаунте в Twitter.

В октябре 2019 года скончался капитан сборной Нигерии на Олимпиаде-2008 в Пекине 31-летний Айзек Промис.

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