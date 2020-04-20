Назван самый быстрый футболист в мире

Нападающий парижского ПСЖ и сборной Франции 21-летний Килиан Мбаппе признан самым быстрым футболистом в мире по версии Le Figaro.

Французское издание опубликовало рейтинг из 10 самых быстрых игроков.

Мбаппе, который, по данным журналистов, на поле развивает скорость в 36 км/ч, занял первую строчку.

Второе место досталось нападающему испанского «Атлетика» Иньяки Уильямсу, чья скорость оценивается в 35,7 км/ч. Замкнул тройку лидеров форвард английского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг (35,5 км/ч).

В топ-10 попали 30-летний Начо Фернандес («Реал Мадрид»), Альваро Одриозола и Кингсли Коман (оба «Бавария»), Мохаммед Салах («Ливерпуль»), Лерой Зане и Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Карим Беллараби («Байер»).

20 февраля был опубликован список лучших футболистов мира. Возглавил рейтинг бразильский нападающий ПСЖ Неймар.