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Назван самый быстрый футболист в мире

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Фото: TASS/Zuma
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Нападающий парижского ПСЖ и сборной Франции 21-летний Килиан Мбаппе признан самым быстрым футболистом в мире по версии Le Figaro.

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Французское издание опубликовало рейтинг из 10 самых быстрых игроков.

Мбаппе, который, по данным журналистов, на поле развивает скорость в 36 км/ч, занял первую строчку.

Второе место досталось нападающему испанского «Атлетика» Иньяки Уильямсу, чья скорость оценивается в 35,7 км/ч. Замкнул тройку лидеров форвард английского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг (35,5 км/ч).

В топ-10 попали 30-летний Начо Фернандес («Реал Мадрид»), Альваро Одриозола и Кингсли Коман (оба «Бавария»), Мохаммед Салах («Ливерпуль»), Лерой Зане и Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Карим Беллараби («Байер»).

20 февраля был опубликован список лучших футболистов мира. Возглавил рейтинг бразильский нападающий ПСЖ Неймар.

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