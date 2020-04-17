Несовершенно летние: как отмена юношеского Евро скажется на игроках

Большинство спортивных мероприятий, запланированных на 2020 год, было перенесено на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Но некоторые турниры и вовсе пришлось отменить. Среди них оказалась финальная часть чемпионата Европы по футболу среди игроков до 17 лет (U-17). Как это может повлиять на карьеры юных российских спортсменов, разбирались «Известия».

Лишили шанса

В начале марта на неопределенный срок был отложен элитный раунд отбора к ЧЕ-2020. За выход в финальную часть турнира юноши сборной России под руководством Станислава Коротаева должны былы поспорить со сверстниками из команд Финляндии, Дании и Сербии. Шансы на выход на Евро были отличные, особенно с учетом того что элитный раунд должен был пройти в Москве.

— Мы были запредельно готовы к этому раунду, — рассказал «Известиям» полузащитник сборной России U-17 и команды ЮФЛ «Чертаново» Артём Соколов. — У нас были достаточно равные соперники и, мне кажется, мы бы точно квалифицировались в финальную часть турнира. Очень неприятно, что все это отменилось. Мы два года готовились и понимали, что Евро станет фактической оценкой нашего уровня на данный момент. Хотелось, чтобы УЕФА предложил что-то взамен этого турнира. Правда, пока сложно представить, что это может быть. Обидно и за текущий сезон в Юношеской футбольной лиге, где мой клуб лидирует. У нас отличный шанс попасть в юношескую Лигу чемпионов, но сейчас вообще никто не понимает, что будет дальше.

Вслед за переносом отбора, УЕФА и вовсе отменила финальную часть турнира. Чемпионат Европы (U-17) проводится каждый год, и в этот раз розыгрыш кубка должен был состояться в столице Эстонии Таллине с 21 мая по 6 июня. Видимо, европейские футбольные функционеры уже сейчас поняли, что встроить этот турнир в плотный календарь не представляется возможным, и отказались от проведения Евро в этом году.

От Руни до Санчо

Возникает вопрос, как отмена этого турнира скажется на дальнейшей карьере молодых футболистов. Международный опыт очень важен в таком возрасте. К тому же, на подобных соревнованиях активно работают скауты клубов со всего континента. Многие из них начинают вести игроков с весьма раннего возраста. А выступление на международном уровне всегда показательно. По сути футболисты лишились одного из важнейших шансов засветиться.

Именно на турнире U-17 в разные годы о себе впервые заявляли многие звезды. Например, лучшим игроком юношеского ЧЕ в 2002 году стал форвард сборной Англии Уэйн Руни. А спустя два года на аналогичном турнире своего возраста зажег будущий чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Сеск Фабрегас. Из последних примеров — английский вингер Джейдон Санчо в 2017 году. Сейчас ему уже 20 лет, и он является основным игроком дортмундской «Боруссии». Уже этим летом, по данным СМИ, его трансфер в «Манчестер Юнайтед» может стать самым дорогим в истории клуба. Турниры до 17 лет — важная ступень в вертикали формирования карьер молодых игроков.

— Мы долго готовились к Евро, и все ребята очень расстроены, что в итоге всё так сложилось, — отметил в беседе с «Известиями» полузащитник сборной России и «Динамо» Арсен Захарян. — У нас сильная команда, отличная атмосфера в коллективе, и мы прекрасно чувствуем друг друга на поле. Была уверенность, что можем добиться хорошего результата. Тем более все понимают высокий уровень этого турнира. В разные годы на чемпионате Европы (U-17) выступали игроки, которые становились впоследствии звездами мирового уровня. Это был шанс для каждого из нас показать себя.

Россия никогда не ездила на подобные турниры в качестве пассажира. Наша сборная дважды выигрывала юношеский Евро. Впервые это удалось сделать в Люксембурге в 2006 году под руководством Игоря Колыванова. Правда, из той команды практически никто в основную сборную так и не пробился.

Но есть и другой пример, более актуальный. В 2013 году сборная России под началом Дмитрия Хомухи выиграла аналогичный турнир в Словакии. За ту команду выступал, например, Александр Головин, который сейчас является лидером французского «Монако» и национальной сборной нашей страны. Также в составе были Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов, выступающие сейчас за взрослую сборную России. А лучшим игроком того турнира стал наш голкипер Антон Митрюшкин. Сейчас он играет в швейцарском «Сьоне», и развитию его карьеры мешают только травмы.

Все на паузе

Сейчас молодые игроки, как и все остальные, вообще остались без футбола. Матчи в их возрастной группе также не проводятся. В России на паузу ушла Юношеская футбольная лига, где собраны лучшие академии страны. И непонятно, как на физическом состоянии молодых игроков скажется непредвиденный длительный простой.

— Не могу сказать, что отмена Евро критически негативно повлияет на наших молодых футболистов, — сказал «Известиям» старший тренер сборной России до 17 лет Станислав Коротаев. — У нас был настрой пробиться в финальную часть, тем более элитный раунд мы должны были играть дома. То, что произошло в итоге, очень и очень печально, но ничего, жизнь продолжается. Клубы дали своим игрокам специальные программы для поддержания физической формы в домашних условиях. Я со всеми ребятами тоже на связи. Хотелось бы, чтобы эта ситуация только закалила их и сделала сильнее.

Аналогичный турнир у юношей до 19 лет пока перенесен, так как он является частью отбора на чемпионат мира в их возрастной категории.