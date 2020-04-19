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В РПЛ допустили проведение матчей чемпионата России без зрителей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Оставшиеся туры чемпионата РФ по футболу могут быть проведены без присутствия болельщиков. Такую вероятность допустили в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) 19 апреля.

«Руководство и клубы РПЛ рассматривают различные варианты доигровки сезона, в том числе и без зрителей. Мы понимаем, что игры без болельщиков — это плохо, поэтому такой вариант мы примем, если другие будут невозможны», — говорится на сайте РПЛ.

На данный момент туры приостановлены до 31 мая, однако «этот срок не окончательный и может быть пересмотрен» в зависимости от обстановки по коронавирусу, добавили в РПЛ. Там заверили, что находятся в постоянном контакте с Российским футбольным союзом (РФС), а также ФИФА, УЕФА и другими спортивными организациями, и моделируют варианты календарей для текущего и следующего сезонов.

«Пока мы планируем возобновление чемпионата в любую из недель с середины июня по середину июля. Дата старта зависит от распространения коронавируса и указов властей», — отметили в РПЛ.

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