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Экс-глава «Локомотива» Геркус предложил вариант завершения чемпионата

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Бывший президент и генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус считает, что сезон чемпионата России-2019/2020 можно завершить в сжатые сроки. Турнир был прерван 17 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. Оставшиеся восемь туров РПЛ по актуальной рекомендации УЕФА должны быть доиграны летом.

«Думаю, станут играть на нейтральных полях без зрителей в регионе, где есть несколько стадионов. Чтобы проводить несколько матчей в день. Либо Москва, либо Краснодарский край. Выберут место и в закрытом режиме, с соблюдением всех мер предосторожности, с тестированием, с минимумом допущенных людей, с разделением потоков — завершат сезон», — сказал Геркус в интервью газете «Спорт-Экспресс».

По мнению экс-руководителя «Локо», первыми по подобной схеме возобновят прерванные чемпионаты в Германии и Англии, после чего Россия сможет заимствовать опыт.

«Мы посмотрим, как у них это получится, научимся и просто скопируем», — заметил Геркус.

Эксперт полагает, что после завершения сезонов национальных лиг в похожем режиме без лишних разъездов пройдут решающие матчи еврокубков, Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Скорее всего, оставшиеся раунды плей-офф будут состоять из одного матча, тоже на нейтральных полях», — сказал он. Бывший руководитель чемпиона России-2018 убежден: подобный экстра-режим — это выход.

Геркус не видит проблемы в возвращении в Россию после карантина из-за границы иностранных футболистов и тренеров. Многие из них вернулись в родные страны в начале апреля (или ранее), когда стало известно о продлении паузы в РПЛ до 31 мая. По мнению экс-главы «Локо», это техническая проблема, которую смогут решить.

«Если мои предположения верны, и в Европе идет послабление карантина, будет принят план по постепенному снятию ограничений», — сказал эксперт. Он также добавил, что точнее спрогнозировать развитие событий можно будет в конце мая.

После 22 туров (из 30) в Тинькофф — чемпионате России лидирует «Зенит» (50 очков). В пятерке лучших клубов РПЛ также «Локомотив», «Краснодар» (по 41 очку), «Ростов» (38) и ЦСКА (36).

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