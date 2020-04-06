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Футболисты московского «Локомотива» не согласились на понижение зарплаты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Руководство московского футбольного клуба «Локомотив» не смогло прийти к соглашению с игроками по вопросу понижения зарплаты.

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Генеральный директор столичного клуба Василий Кикнадзе предложил журналистам отказаться от 40% своего дохода до конца мая, однако предложение было отклонено, пишет «Газета.ру» в понедельник, 6 апреля.

От лица футболистов свое недовольство выразил капитан команды Маринато Гильерме. Следующий этап переговоров назначен на понедельник.

1 апреля игроки московского футбольного клуба «Спартак» согласились на понижение зарплаты в связи с приостановкой сезона.

17 марта общее собрание клубов РПЛ утвердило паузу в чемпионате до 10 апреля.

До этой даты, по рекомендации Министерства спорта, остановлены все турниры под эгидой Российского футбольного союза, а также плей-офф Континентальной хоккейной лиги, баскетбольная Единая лига ВТБ и чемпионат России по волейболу. Причина — меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

К 6 апреля в России диагностировано более 5 тыс. случаев заболевания COVID-19, 45 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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