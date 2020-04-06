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Смолов проинформировал «Сельту» о возвращении в Россию из-за пандемии

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Фото: Global Look Press/Alexander Kulebyakin
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Российский футболист Федор Смолов, выступающий за испанскую «Сельту», заявил 5 апреля в своем Instagram, что информировал клуб о своем возвращении в Россию на фоне пандемии.

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«В реалиях нынешней ситуации, нашей общей борьбы с вирусом (особенно при закрытии границ) ситуация потребовала моего возвращения в Россию, чтобы быть ближе к моей семье», — написал спортсмен.

Он поблагодарил клуб за понимание и обещал вернуться в Испанию по первому требованию и после улучшения ситуации с коронавирусом.

При этом Смолов подчеркнул, что на данный момент он помещен под карантин. Кроме того, он регулярно контактирует с тренерским штабом «для выполнения обязательной программы».

При этом издание The Guardian пишет, что российскому форварду неоднократно отказывали в отъезде домой, а подобная самоволка сулит ему внушительный штраф по возвращении.

30-летний Смолов на правах полугодичной аренды перешел из «Локомотива» в испанскую «Сельту» в феврале 2020 года. При этом клуб из города Виго имеет право выкупить нападающего после окончания сезона.

По данным Worldometer, к 6 апреля в мире зарегистрировано свыше 1,2 млн случаев заболевания коронавирусом, умерли более 69 тыс. человек, 261 тыс. вылечилась.

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