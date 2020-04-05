Прямой эфир
Сюжет:

Заболевший коронавирусом врач «Реймса» покончил с собой

0
Фото: stade-de-reims.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач французского футбольного клуба «Реймс» Бернар Гонсалес, заразившийся коронавирусом, совершил самоубийство, пишет 5 апреля Le Parisien.

По данным издания, 60-летний специалист оставил предсмертную записку, в которой рассказал о связи своего решения с заболеванием.

Последние несколько дней Гонсалес находился дома с женой, которая также заболела COVID-19

Мэр города Реймс Арно Робине назвал произошедшее шоком и не стал раскрывать детали предсмертной записки медика.

Президент футбольного клуба Жан-Пьер Кайо выразил соболезнования родственникам Гонсалеса, отметив, что врач был отличным специалистов.

Согласно данным портала Worldometers, ведущего статистику заражений коронавирусом, всего в мире число зараженных превысило 1,2 млн человек, скончались более 68 тыс.

Ранее, 5 апреля, сообщалось, что бывший премьер-министр Ливии скончался в Египте от коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Италии сообщили о замедлении роста жертв коронавируса
В России выявили 658 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020