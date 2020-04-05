Заболевший коронавирусом врач «Реймса» покончил с собой

Врач французского футбольного клуба «Реймс» Бернар Гонсалес, заразившийся коронавирусом, совершил самоубийство, пишет 5 апреля Le Parisien.

По данным издания, 60-летний специалист оставил предсмертную записку, в которой рассказал о связи своего решения с заболеванием.

Последние несколько дней Гонсалес находился дома с женой, которая также заболела COVID-19

Мэр города Реймс Арно Робине назвал произошедшее шоком и не стал раскрывать детали предсмертной записки медика.

Президент футбольного клуба Жан-Пьер Кайо выразил соболезнования родственникам Гонсалеса, отметив, что врач был отличным специалистов.

Согласно данным портала Worldometers, ведущего статистику заражений коронавирусом, всего в мире число зараженных превысило 1,2 млн человек, скончались более 68 тыс.

Ранее, 5 апреля, сообщалось, что бывший премьер-министр Ливии скончался в Египте от коронавируса.