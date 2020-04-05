В Италии сообщили о замедлении роста жертв коронавируса

Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 525 и достигло 15 887 за весь период. Последний раз рост меньше 600 погибших за сутки фиксировали две недели назад. Об этом заявил на пресс-конференции 5 апреля глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

«Сегодня два положительных показателя: снижается количество госпитализированных в обычных отделениях и в палатах интенсивной терапии», — приводит слова Боррелли телеканал Rai News.

Он добавил, что по данным на воскресенье в Италии инфицированы 91 246 человек, их число за сутки выросло на 2972 пациента.

За сутки также выздоровели 819 человек, общее число вылечившихся достигло 21 815 пациентов.

Накануне итальянский минздрав сообщил, что за сутки в государстве скончался 681 пациент, а всего от COVID-19 умерли 15 362 человека.

Ранее 2 апреля в министерстве заявили, что высокая смертность от этой инфекции в стране является следствием аномально теплой зимы, из-за которой снизилось число смертей от обычного гриппа. По статистике в Италии от гриппа ежегодно умирают около 8 тыс. человек, но в этом году показатель оказался ниже: в северных провинциях на 6%, в южных — на 3%.

Вспышка коронавируса SARS-COV-2 началась в китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. К настоящему моменту вирус распространился на 208 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию этого заболевания.