Прямой эфир
Сюжет:

В Италии сообщили о замедлении роста жертв коронавируса

0
Фото: REUTERS/Ciro De Luca
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 525 и достигло 15 887 за весь период. Последний раз рост меньше 600 погибших за сутки фиксировали две недели назад. Об этом заявил на пресс-конференции 5 апреля глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Лечить по-русски: Москва направила в Италию военных эпидемиологов
На Апеннинский полуостров вылетели врачи и биологи с большим опытом борьбы с инфекциями

«Сегодня два положительных показателя: снижается количество госпитализированных в обычных отделениях и в палатах интенсивной терапии», — приводит слова Боррелли телеканал Rai News.

Он добавил, что по данным на воскресенье в Италии инфицированы 91 246 человек, их число за сутки выросло на 2972 пациента.

За сутки также выздоровели 819 человек, общее число вылечившихся достигло 21 815 пациентов.

Накануне итальянский минздрав сообщил, что за сутки в государстве скончался 681 пациент, а всего от COVID-19 умерли 15 362 человека.

Ранее 2 апреля в министерстве заявили, что высокая смертность от этой инфекции в стране является следствием аномально теплой зимы, из-за которой снизилось число смертей от обычного гриппа. По статистике в Италии от гриппа ежегодно умирают около 8 тыс. человек, но в этом году показатель оказался ниже: в северных провинциях на 6%, в южных — на 3%.

Вспышка коронавируса SARS-COV-2 началась в китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. К настоящему моменту вирус распространился на 208 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию этого заболевания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса
Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020