В бой идут черноморские старики: «ветеран» флота возвращается в строй

В строй после ремонта возвращается ветеран Черноморского флота — сторожевик «Ладный». Корабль должен выйти в море уже в середине мая. Он считается одним из самых возрастных в отечественном ВМФ — срок его службы начался в 1981 году. На боевом счету «ветерана» — охрана гражданских конвоев в Персидском заливе во время ирано-иракской войны, борьба с пиратами в Атлантике и патрулирование побережья Сирии. Эксперты отмечают, что сторожевик по-прежнему опасен для подводных лодок и кораблей противника.

Надежный «Ладный»

В соответствии с планом сторожевой корабль (СКР) проекта 1135 «Ладный» должен выйти в море уже в середине мая , рассказали «Известиям» источники в Минобороны. В ходе ремонта на нем поменяли маршевые двигатели, которые исчерпали свой ресурс. Сейчас завершается наладка главной энергетической установки и ведутся заключительные работы по полному восстановлению походной готовности. Помимо этого были внесены некоторые изменения в конструкцию корпуса. По окончании ремонта СКР вернется в 30-ю дивизию надводных кораблей ЧФ. Корабль находится в доках с конца 2016 года.

Военные моряки всегда ценили сторожевики этого проекта за хорошие мореходные качества и условия обитаемости, объяснил «Известиям» бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— «Ладный» после смены газотурбинных двигателей прослужит еще несколько лет, пока на флоте в достаточном количестве не появятся новые корабли этого класса , — уверен эксперт. — СКР имеет противолодочный комплекс вооружения, который хорошо борется с субмаринами противника. В его составе — буксируемая глубоководная акустическая станция, противолодочные бомбы, торпеды и ракеты. Последние позволяют моментально нанести удар по подводной лодке даже в том случае, если она будет обнаружена на удалении в десятки километров. В СССР боеприпасы оснащались ядерными боеголовками.

В бой идут черноморские старики Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Сторожевики этого проекта несли основную нагрузку по охране морских рубежей страны в 1980–1990-х годах, рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Они зарекомендовали себя очень надежными, — рассказал специалист «Известиям». — Время показало, что конструкция кораблей проекта 1135 «Буревестник» имела большой модернизационный задел. На их базе были разработаны сторожевики для пограничников и экспортные фрегаты. Серия отечественных фрегатов проекта 11356 с головным кораблем «Адмирал Григорович» является глубокой переработкой еще советских СКР.

Сторожевики проекта 1135 считаются одними из самых красивых кораблей ВМФ. При проведении военно-морских парадов им всегда отводили важную роль. «Ладный» несколько лет подряд завершал церемонию прохода кораблей в бухте Севастополя. Причем СКР предоставляли почетное право эффектно закончить торжественную церемонию — выстрелить по ее окончании ракетами. В мае 1995 года «Ладный» посещал Санкт-Петербург, где участвовал в международном военно-морском параде, посвященном 50-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Путь «Буревестника»

Для ВМФ СССР начиная с 1968 года было построено более 30 кораблей проектов 1135 и 1135М. Два сторожевика — «Ладный» и «Пытливый» — продолжают нести службу в ЧФ в одной дивизии с новейшими фрегатами проекта 11356 «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров». Их возраст уже подходит к 40-летнему рубежу, но они по-прежнему представляют собой серьезную военную силу.

«Ладный» в ВМФ всегда считали коренным крымчанином, так как он был построен на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. В 1987 году СКР участвовал в международной операции по охране судоходства и организации конвоев гражданских судов в Персидском заливе во время ирано-иракской войны. Служить пришлось в самых напряженных условиях. «Танкерная война» двух арабских стран, в ходе которой они топили нефтеналивные суда друг друга, в то время обострилась. Во время конфликта иранские катера обстреляли советский сухогруз «Иван Коротеев», а танкер «Маршал Чуйков» подорвался на мине. Только своевременное появление кораблей ВМФ обезопасило судоходство отечественных плавсредств.

В бой идут черноморские старики Сторожевой корабль «Ладный» Фото: ТАСС/Д. Гетманенко

В августе 2009 года морякам «Ладного» пришлось встретиться с пиратами. СКР в составе группы кораблей ЧФ вышел из Севастополя и направился в Балтийск для участия в учениях «Запад-2009». Во время перехода сторожевик получил приказ изменить курс и отправиться на поиски сухогруза Arctic Sea с российским экипажем. На момент начала поисков было известно, что корабль бесследно исчез в Атлантическом океане недалеко от побережья Португалии.

Через несколько дней «Ладный» обнаружил сухогруз в 300 милях от островов Зеленого мыса и высадил на него досмотровую группу. По данным следствия, Arctic Sea захватили восемь граждан Эстонии, Латвии и России — все они были арестованы. Членов экипажа сухогруза перевели на СКР, где им была оказана медицинская помощь.

В 2015 году «Ладный» отправился в Средиземное море, где вошел в состав постоянного соединения ВМФ России. В ходе этого похода он принимал участие в российско-китайских учениях «Морское взаимодействие – 2015».

В бой идут черноморские старики Сторожевой корабль «Ладный» Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Главное оружие СКР — универсальный ракетный комплекс «Раструб-Б», способный поражать не только субмарины, но и надводные корабли противника. Также на его борту есть торпедные аппараты и противолодочные реактивные бомбометы. ПВО корабля обеспечивают два зенитно-ракетных комплекса ближнего действия «Оса-М». Артиллерия представлена двумя двухорудийными 76,2-мм установками. Они способны поражать наземные, надводные и воздушные цели на дистанции до 15 км.