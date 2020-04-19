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Минобороны назвало число несущих службу в Мировом океане кораблей

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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На сегодняшний день в Мировом океане несут службу свыше 70 кораблей Военно-морского флота России. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщили в Минобороны страны.

Отмечается, что главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов поздравил в этот день экипажи кораблей с Пасхой. Кроме того, в честь праздника на всех судах организован праздничный обед.

«Корабельные коки выпекают куличи, которые всегда являются важнейшим кулинарным атрибутом этого праздника», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Ранее в воскресенье президент России Владимир Путин поздравил всех православных граждан страны с праздником Пасхи. Глава государства отметил, что в этом году праздник проходит в условиях вынужденных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. При этом он заверил, что у страны есть всё необходимое, чтобы справиться с нависшей угрозой.

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