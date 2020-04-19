Путин обратился к россиянам в Пасху

Президент России Владимир Путин поздравил всех православных граждан страны с праздником Пасхи. Обращение главы государства опубликовано в воскресенье, 19 апреля, на сайте Кремля.

«От души поздравляю всех православных христиан со Светлым Христовым Воскресением, с великим праздником святой Пасхи. Знаю, что к этим поздравлениям искренне присоединяются представители всех наших религиозных конфессий, последователи всех традиционных религий России», — передает поздравления российского лидера пресс-служба.

Путин отметил, что в этом году праздник проходит в условиях вынужденных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране. По его словам, в России есть все, чтобы справиться с нависшей угрозой —экономическая основа, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения.

Глава государства обратил внимание на благотворительную деятельность добровольцев и всех неравнодушных людей, которые «по зову сердца протягивают руку помощи ближним, тем, кто в ней сегодня нуждается», и выразил им благодарность.

«Сегодняшнее духовное, радостное и светлое событие, многовековые традиции Пасхального праздника также помогут и поддержат каждого из нас, укрепят нашу надежду и веру. Потому что Пасха, Воскресение Христово — это символ торжества жизни над всем тем, что против нее. Это символ очищения, возрождения и продолжения жизни», — резюмировал российский лидер.

Мэр Москвы Сергей Собянин также обратился к жителям города с поздравлением, призывая их к сплочению на фоне ситуации с коронавирусом. Слова поздравления и поддержки сказал россиянам и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В ходе телеобращения он пожелал верующим, чтобы захлестнувшая мир пандемия поскорее прекратилась и не унесла больше человеческих жизней.

12 апреля РПЦ приняла решение совершать богослужения Страстной недели с 13 по 19 апреля в Москве без прихожан из-за угрозы распространения коронавируса. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал это трудным решением. В российских соцсетях запущен хештег #молитесьдома.