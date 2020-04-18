Пресс-секретарь Мишустина сообщил о планах премьера на Пасху

Премьер-министр России Михаил Мишустин не планирует идти на пасхальное богослужение из-за эпидемиологической ситуации на фоне коронавируса, сообщил в субботу, 18 апреля, его пресс-секретарь Борис Беляков.

«Планирует встретить Пасху дома», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в этот же день стало известно, что президент России Владимир Путин также останется дома на Пасху и не поедет на службу в храм Христа Спасителя 19 апреля, а поставит свечку в часовне на территории своей резиденции.

12 апреля в Русской православной церкви (РПЦ) приняли решение совершать богослужения Страстной недели с 13 по 19 апреля в Москве без прихожан из-за угрозы распространения коронавируса. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал это трудным решением. В российских соцсетях запущен хештег #молитесьдома.

В РПЦ призвали верующих не посещать храмы и на Пасху, а ограничиться просмотром телетрансляции богослужения.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В России за минувшие сутки зафиксировали 4 785 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большая их часть приходится на Москву (2 649), затем следует Подмосковье (428). Таким образом, по состоянию на 18 апреля количество зараженных в стране составило 36 793, из них 313 умерли, 3 057 вылечились.

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