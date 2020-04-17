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В Москве и Подмосковье усилят меры безопасности на Пасху

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Столичные и подмосковные полицейские усилят меры безопасности около храмов на Пасху, которая отмечается в этом году 19 апреля. Об этом сообщили в главках полиции обоих регионов.

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По словам источника, на граждан, остановленных около храмов и церквей, стражи порядка могут составить протоколы по ст. 3.18.1 КоАП Москвы («Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы»). Ответственность за нарушение влечет штраф в размере 4 тыс. рублей, сообщает 17 апреля ТАСС.

Ранее в пятницу стало известно о поддержке большинства россиян призыва молиться дома на фоне распространения коронавируса. 12 апреля Русская православная церковь решила совершать богослужения Страстной недели в Москве без прихожан из-за угрозы распространения коронавируса. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал это трудным решением.

В российских соцсетях запущен хештег #молитесьдома. Ежегодная процедура доставки Благодатного огня из Иерусалима в храм Христа Спасителя в этом году состоится 18 апреля. Церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в этом году пройдет без паломников.

В РПЦ призвали верующих не посещать храмы и на Пасху, а ограничиться просмотром телетрансляции богослужения.

Ранее в Москве и Подмосковье из-за коронавируса был введен режим самоизоляции. За выход из жилища без необходимости нарушителю грозит штраф.

По состоянию на 17 апреля в России подтвердились 32 008 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 4070 — за последние сутки. 2590 человек вылечились, 273 пациента скончались.

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Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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