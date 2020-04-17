Большинство россиян поддержали призыв молиться дома

Большинство россиян поддерживают призывы молиться дома на фоне распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные 17 апреля на сайте организации.

Такой точки зрения придерживаются 84% опрошенных. Среди православных россиян эта доля составляет 87%. В связи с пандемией коронавируса 34% респондентов не планируют отмечать Пасху в этом году. 18% россиян во время празднования Пасхи будет находится дома.

«Значительное сокращение долей тех, кто планирует выход из дома для празднования Пасхи, и снижение ее практически до размера ошибки выборки, демонстрируют высокую социальную ответственность россиян и их внимание к рекомендациям властей светских и духовных», — говорится в исследовании.

Традиционно россияне называют Пасху третьим по важности праздником после Дня Победы и Нового года. А среди религиозных праздников Пасха занимает первое место, опережая Рождество и Курбан-байрам.

По сравнению с 2018 годом на 15% снизилось количество россиян, которые приготовят пасхальные блюда дома (44%), на 32% — количество россиян, которые пойдут в гости (7%), на 21% — количество россиян, которые будут освящать пасхальные блюда (3%) и на 14% — количество тех, кто поедет на кладбище (4%).

Русская православная церковь решила 12 апреля совершать богослужения Страстной недели в Москве без прихожан из-за угрозы распространения коронавируса. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал это трудным решением. В российских соцсетях запущен хештег #молитесьдома. Ежегодная процедура доставки Благодатного огня из Иерусалима в храм Христа Спасителя в этом году состоится 18 апреля. Церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в этом году пройдет без паломников.

В РПЦ призвали верующих не посещать храмы и на Пасху, а ограничиться просмотром телетрансляции богослужения.

19 апреля православные верующие будут отмечать светлый праздник Пасхи, или Светлое Христово Воскресение — великий праздник христианской церкви, посвященный воскресению Иисуса Христа. В этом году из-за ситуации с коронавирусом и введенным режимом самоизоляции вход на пасхальную службу будет закрыт.