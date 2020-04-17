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Большинство россиян поддержали призыв молиться дома

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полигенько
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Большинство россиян поддерживают призывы молиться дома на фоне распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные 17 апреля на сайте организации.

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Такой точки зрения придерживаются 84% опрошенных. Среди православных россиян эта доля составляет 87%. В связи с пандемией коронавируса 34% респондентов не планируют отмечать Пасху в этом году. 18% россиян во время празднования Пасхи будет находится дома.

«Значительное сокращение долей тех, кто планирует выход из дома для празднования Пасхи, и снижение ее практически до размера ошибки выборки, демонстрируют высокую социальную ответственность россиян и их внимание к рекомендациям властей светских и духовных», — говорится в исследовании.

Традиционно россияне называют Пасху третьим по важности праздником после Дня Победы и Нового года. А среди религиозных праздников Пасха занимает первое место, опережая Рождество и Курбан-байрам.

По сравнению с 2018 годом на 15% снизилось количество россиян, которые приготовят пасхальные блюда дома (44%), на 32% — количество россиян, которые пойдут в гости (7%), на 21% — количество россиян, которые будут освящать пасхальные блюда (3%) и на 14% — количество тех, кто поедет на кладбище (4%).

Русская православная церковь решила 12 апреля совершать богослужения Страстной недели в Москве без прихожан из-за угрозы распространения коронавируса. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал это трудным решением. В российских соцсетях запущен хештег #молитесьдома. Ежегодная процедура доставки Благодатного огня из Иерусалима в храм Христа Спасителя в этом году состоится 18 апреля. Церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в этом году пройдет без паломников.

В РПЦ призвали верующих не посещать храмы и на Пасху, а ограничиться просмотром телетрансляции богослужения.

19 апреля православные верующие будут отмечать светлый праздник Пасхи, или Светлое Христово Воскресение — великий праздник христианской церкви, посвященный воскресению Иисуса Христа. В этом году из-за ситуации с коронавирусом и введенным режимом самоизоляции вход на пасхальную службу будет закрыт.

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