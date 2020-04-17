Индекс кулича установили в Карелии

В Карелии подсчитали, в какую сумму в 2020 году обходится традиционное пасхальное застолье. Выяснилось, что кулич подешевел, а пасха подорожала. Таковы данные Карелиястата.

Подобные выводы сделаны, исходя из стоимости продуктовых наборов, которые нужны для приготовления того или иного блюда. Ингредиенты для куличей сейчас можно купить за 309,6 рублей, тогда как в марте 2019 года аналогичный набор стоил на 5 рублей дороже.

Специалисты, мнение которых приводит ИА «Карелinform», говорят, что подешевели яйца: за год на 3,8 рубля. А вот продукты для творожной пасхи, наоборот, подорожали – за год на 17,2 рубля. Общая стоимость такого набора – 860,7 рубля.

Что касается других продуктов, традиционных для пасхального стола, то, как выяснилось, за год заметно подорожали сыры (16,2%), говядина без костей (7,1%), сырокопченая колбаса (7,1%).