Прямой эфир

Индекс кулича установили в Карелии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Карелии подсчитали, в какую сумму в 2020 году обходится традиционное пасхальное застолье. Выяснилось, что кулич подешевел, а пасха подорожала. Таковы данные Карелиястата.

Подобные выводы сделаны, исходя из стоимости продуктовых наборов, которые нужны для приготовления того или иного блюда. Ингредиенты для куличей сейчас можно купить за 309,6 рублей, тогда как в марте 2019 года аналогичный набор стоил на 5 рублей дороже.

Специалисты, мнение которых приводит ИА «Карелinform», говорят, что подешевели яйца: за год на 3,8 рубля. А вот продукты для творожной пасхи, наоборот, подорожали – за год на 17,2 рубля. Общая стоимость такого набора – 860,7 рубля.

Что касается других продуктов, традиционных для пасхального стола, то, как выяснилось, за год заметно подорожали сыры (16,2%), говядина без костей (7,1%), сырокопченая колбаса (7,1%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врач дала советы о пищевой безопасности при подготовке к Пасхе
Пескову неизвестно о планах Путина посетить храм на Пасху

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020