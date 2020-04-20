Прямой эфир

В память о героях ВОВ в Уссурийске высадили деревья

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Уссурийске волонтеры высадили 130 саженцев деревьев в память о земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны. Акция состоялась в парке имени Чумака.

Город присоединился к международной акции «Сад памяти». Волонтеры работали с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Они высадили 130 саженцев, в основном берез. Об этом сообщает ИА UssurMedia.

В конце апреля планируется провести еще одну высадку деревьев. В администрации рассчитывают, что саженцы приживутся до 9 мая.

Принять участие в акции любой желающий может дистанционно. Для этого необходимо посадить дерево на своем дачном или приусадебном участке. Затем можно нанести свое дерево на интерактивную карту на сайте «садпамяти2020.рф» и разместить фотографию в социальных сетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Акцию «Сад памяти» проведут в Якутии дистанционно
Первый «Сад Памяти» появился в Орловской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020