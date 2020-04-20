В память о героях ВОВ в Уссурийске высадили деревья

В Уссурийске волонтеры высадили 130 саженцев деревьев в память о земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны. Акция состоялась в парке имени Чумака.

Город присоединился к международной акции «Сад памяти». Волонтеры работали с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Они высадили 130 саженцев, в основном берез. Об этом сообщает ИА UssurMedia.

В конце апреля планируется провести еще одну высадку деревьев. В администрации рассчитывают, что саженцы приживутся до 9 мая.

Принять участие в акции любой желающий может дистанционно. Для этого необходимо посадить дерево на своем дачном или приусадебном участке. Затем можно нанести свое дерево на интерактивную карту на сайте «садпамяти2020.рф» и разместить фотографию в социальных сетях.