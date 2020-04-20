Мосгорсуд смягчил приговор активисту Котову

Московский городской суд смягчил приговор активисту Константину Котову с четырех лет колонии до 1,5 лет за нарушение правил поведения на митингах, передает корреспондент «Известий».

«Приговор Тверского районного суда отменить, апелляционные жалобы удовлетворить частично… и назначить наказание в виде одного года шести месяцев [колонии]», — огласила решение судья в понедельник, 20 апреля.

На такой мере наказания настаивала сторона гособвинения. Защита Котова просила Мосгорсуд отменить приговор и прекратить преследование активиста.

После апелляционного приговора Котову остается провести в колонии порядка восьми месяцев.

В сентябре 2019 года суд признал Котова виновным по ст. 212.1 УК РФ «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга» в связи с его участием 10 августа в несогласованном митинге в центре Москвы в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

В том же месяце суд приговорил его к 4,5 года колонии общего режима, а 14 октября Мосгорсуд оставил этот приговор в силе.

На большой пресс-конференции 19 декабря президент России Владимир Путин пообещал ознакомиться с обстоятельствами дела Котова, а 24 января поручил провести проверку законности и обоснованности обвинительного приговора против активиста и при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования.

Через несколько дней Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело Котова. 2 марта представители прокуратуры и уполномоченного по правам человека в России попросили суд смягчить наказание активисту.