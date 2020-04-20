СМИ назвали организаторов акций против карантина в США

Массовые акции против карантинных мер в Соединенных Штатах организовали ультраправые активисты, выступающие за свободное ношение оружия. Об этом 19 апреля сообщила газета The Washington Post.

Издание уточняет, что речь идет о лидере движения в Миннесоте Бене Дорре и двух его братьях братьях — Кристофере и Аароне. Через группы в Facebook они распространяли призывы выходить на улицы против чрезмерных, по их мнению, ограничений. Им удалось организовать акции в ряде штатов с участием около 200 тыс. человек.

Кроме того, среди инициаторов протестов были и республиканцы, пишет газета. В частности, одним из организаторов движения в Мичигане была Мешон Мэддок, представляющая объединение «Женщины за Трампа». Тогда демонстрантов поддержал и сам президент США Дональд Трамп.

В свою очередь, представитель социальной сети Энди Стоун объяснил отсутствие блокировки групп тем, что местные власти их не запрещали.

«Если правительство не запрещает проведение мероприятия, то мы разрешаем его организацию в Facebook», — заявил он.

18 апреля в ряде штатов прошли протесты с требованием отмены ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. В некоторых регионах, митингующие требовали также немедленной отставки губернаторов. В частности, свое недовольство против карантина высказали жители в Огайо, Кентукки, Мэриленде, Мичигане, Техасе и Висконсине.

16 апреля был обнародован план Трампа о постепенном открытии страны и поэтапном снятии ограничительных мер в 29 штатах введенных из-за пандемии коронавируса. При этом Трамп предложил губернаторам самостоятельно принимать решения о снятии санитарных ограничений в регионах.